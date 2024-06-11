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沈黙の戦艦、暴走特急Blu-rayセット✨
商品番号 B60147891475
商品名

沈黙の戦艦、暴走特急Blu-rayセット✨
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「沈黙の戦艦日本語吹替音声追加収録版('93米)〈初回限定生産・2枚組〉」スティーヴン・セガール/トミー・リー・ジョーンズ/アンドリュー・デイヴィス定価:￥5790「暴走特急日本語吹替音声追加収録版('95米)〈初回限定生産・2枚組〉」スティーヴン・セガール/エリック・ボゴシアン/ジェフ・マーフィー定価:￥5790セットになります✨吹き替え声優は玄田哲章バージョン、大塚明夫バージョンがあり、かなりレア商品です✨#スティーヴン・セガール#エリック・ボゴシアン#ジェフ・マーフィー#CD・DVD#ブルーレイ#沈黙の戦艦#暴走特急
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