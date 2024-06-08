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植物雑貨クリエイター養成講座、一式申し込みましたが、受講もせず未使用のままになっているので出品します。【植物雑貨クリエイター養成講座】テキスト4冊DVD３枚問題用紙定価70000円程全て新品未使用【TEXT１植物雑貨の基礎知識】第1章植物雑貨を楽しむ第2章植物の基礎知識第3章切り花の基礎知識第4章ドライフラワーとプリザーブドフラワーの基礎知識第5章デザインと色彩を学ぶ【TEXT２植えて楽しむ植物雑貨】第1章多肉植物を使ったいろいろな雑貨第2章テラリウム第3章苔玉・苔盆栽第4章水耕栽培（ハイドロカルチャー）【TEXT３フラワーアレンジメントの植物雑貨】第1章花を使ったいろいろな雑貨第2章生花のフラワーアレンジメント第3章ドライフラワーアレンジメント第4章プリザーブドフラワーアレンジメント【TEXT４ドライフラワークラフト／販売・開業】第1章ドライフラワークラフト第2章植物雑貨の販売第3章写真の撮り方第4章お教室を開講価格交渉可能(常識の範囲内で)気が変わったら取り消しますので、ご理解下さいませ。#植物雑貨クリエイター養成講座#植物雑貨#フラワーアレンジメント#ドライフラワー#プリザーブドフラワー#資格取得