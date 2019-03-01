ゴールデン タロット

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商品詳細
カードサイズ…7.4cm×12.3cm日本語解説書なしカードは金縁で豪華です。豪華なボックス入り。198ページの英語図解の本が付属しています。(タロットカードの基本知識・カード解説・占い方を記載したミニ解説書)
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