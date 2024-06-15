ニンテンドースイッチライト 本体 コーラルピンク⭐︎2020年製！動作OK！

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●動作確認済みです。●付属品ニンテンドースイッチライト本体のみ（コーラルピンク）●本体の状態普通の中古品レベルです。画面に多少擦り傷あります。気になる箇所は画像にてご確認下さい。また、ボタン類に使用に伴う変色やテカリありますので予めご了承下さい。●その他2020年製コーラルピンクです！本体のみになりますので、ACアダプターは購入者様にてご準備下さい。