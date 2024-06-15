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Read It Yourself 絵本50冊　全冊音源付 マイヤペン対応
商品番号 A14441327523
商品名

Read It Yourself 絵本50冊　全冊音源付 マイヤペン対応
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#育児館商品一覧#マイヤペン対応絵本一覧フォロワーお纏め買い2点目からお得割引有ReadItyourselfwithLadybirdLevel1-4絵本50冊　全冊音源付MaiyaPen対応全冊mp3音源付　Maiyapen用dabデータ付Googleドライブで共有　両方のリンクのシールを同梱発送スマホで簡単聴く絵本のタッチ入り口説明書付（紙）仕様：ペーパーバックサイズ：15*23㎝内容：Level1:16冊32ページLevel2：16冊32ページLevel3：9冊48ページLevel4：9冊48ページイギリスで親しまれている人気絵本‐レディーバード・ブックスの中の有名シリーズです。子供だけでなく大人にも愛されています。世界中有名なストーリー50個、4つのレベルによって、分かれています。特にレベル1には最初のページにこの1冊の絵本に必要な単語が集まり、小さいお子様にもとてもわかりやすいです(写真の6、7枚目ご参照)幼稚園や学校で劇でもよく使われるストーリーが多いです。うちの子は北風と太陽の劇で楽しかったです。多読にお勧めです。※海外の出版物は製本、紙質、印刷質、彩りなど、日本の絵本と比べて多少粗い面があります。国際運輸で箱の凹み、キズなどある場合がございます。＊マイヤペン対応絵本印刷上音が出ないページがあります。完璧を求める方はご遠慮ください。★発送時緩衝材で包んで、新品の箱で発送。
http://narcologia.ru/goods/troupe693911.html
http://narcologia.ru/goods/calling230950.html
http://narcologia.ru/goods/flight471628.html
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