★五木ひろし大全集 [14CD]芸能生活３５周年記念

芸能生活35周年を記念して作られた五木ひろしの14枚組229曲収録の豪華大全集。ヒット曲満載2枚目〜7枚目開封済、他未開封★他サイト掲載中につき購入申請願います★日本コロムビア、ポリドール、徳間ジャパンのシングル盤A、B面のオリジナル音源(1965年5月「新宿駅から」～1998年10月「流れ星」)が全収録TBS系テレビドラマ『日本沈没』の主題歌「明日の愛」挿入歌「小鳥」収録。「五木ひろし/芸能生活35周年記念大全集」発売日:1998.12.10規格品番:TKCI-71525定価:￥24,000(税抜22,857)DISC218曲,318曲,416曲,516曲,617曲,715曲,817曲,917曲,1015曲,1116曲,1216曲1314曲,1420曲⚫経年劣による箱に、黄ばみがあります。⚫素人自宅保管のため、気になる方は購入を御遠慮下さい。⚫今日では、入手困難になっているようです。⚫ご理解のある方のみ購入をお願いいたします。⚫緩衝材とプチプチと段ボールで梱包して発送致します。#五木ひろし#CD#TKCI-71525#徳間ジャパン#日本コロムビア#ポリドール#よこはま・たそがれ#夜空



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