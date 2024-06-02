起動確認済み　ゲーム機セット

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600以上のゲームが収録されているということで購入しました…スーパーファミコンに似た形状ですが内容はファミコンのゲームでしたNo.は600以上ですが被っているものも確認できたのでそれ以下だと思います(^_^;)アクションやシューティングが多く収録されています☆RPG等は入っていませんでした☆三つ目がとおるロボコップキングスナイトコントラKAGE等が懐かしく楽しめました☆すべてのゲームをプレイしたわけではありません☆使用する映像機器によっては多少画像が乱れる可能性があります起動確認済み☆その他いくつか出品しておりますので是非ご覧ください☆ ☆☆☆まとめてお得☆☆☆ #SIMAの部屋 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆まとめ売りバラ売り等、気軽にご相談ください☆スーファミRetrogameレアゲーNintendo任天堂16SFCSHVCFCファミコンレトロゲーム コロナ禍巣籠もりおうち時間