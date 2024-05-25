治癒の病理 臨床編 第3巻

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商品詳細
「治癒の病理臨床編第3巻」 歯の移植・再植 歯根膜をいかす 下野正基/飯島國好 定価¥9,000（税抜）⚪︎商品の状態 書き込みはありません 多少表紙に傷みはありますが、 おおむね良好な状態です中古品につきご理解の上ご検討よろしくお願いします。
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