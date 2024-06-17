アテンションLOVEの直筆サイン入りポスター

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プリンス・チウさんジョアンヌ・ツァンさんサイン入りポスターひかり TV当選品作品や俳優さんに関して、詳しく無いのでファンの方でお探しの方がいらしたらお譲りしたいと思い出品いたしました。当選した時に同包されていた、説明文もお付け致します。