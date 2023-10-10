吉井和哉 「20th Anniversary BEST ALBUM 「20」」

吉井和哉「20thAnniversaryBESTALBUM「20」」【初回限定盤】［CD+BD］定価:￥8,250【特典】:オリジナル・チケットファイル付き:「NeSTREAMLIVE」視聴シリアルコードソロデビュー20周年を迎える吉井和哉のベストアルバム「20」!CDには、2014年以降にリリースしたシングルやアルバムリード楽曲を中心にセレクトされた全15曲が収録され、初回限定盤には、2021年12月28日の日本武道館ライブ（THESILENTVISIONTOUR2021）の映像を全曲収録されたBlu-rayディスクを加えた2枚組。



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吉井和哉×常田大希: Ｒｏｃｋｉｎ'Ｌｏｖｉｎ



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吉井和哉｜20TH ANNIVERSARY SPECIAL WEBSITE



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