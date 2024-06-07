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MAFEX マフェックス No.005 ダークナイト ジョーカー
商品番号 N95804414202
商品名

MAFEX マフェックス No.005 ダークナイト ジョーカー
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEDICOMTOYメディコムトイから発売された「MAFEXマフェックス」からNo.005ダークナイトジョーカーです。外箱に擦れ、潰れ等ダメージもあります。またこちらは倉庫での長期保管品になります。埃や小さなゴミ等混入している場合がありますので気になる方はご購入をお控えください。【商品状態】未開封品。パッケージも綺麗な状態です。[注意事項]・一度人の手に渡った商品になりますので、中古品をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入にあたっては掲載写真をよく確認して下さい。・梱包は簡易梱包となります。メーカー…MEDIDCOMTOYシリーズ…MAFEX商品名…No.005THEDARKKNIGHTTHRJOKERフィギュア種類···アクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/flight854228.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome636943.html
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