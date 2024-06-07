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MEDELI DD502J 電子ドラムセット メデリ イヤホン付き
商品番号 K80550210804
商品名

MEDELI DD502J 電子ドラムセット メデリ イヤホン付き
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...電子ドラム★組み立て後すぐに演奏可能なセット★MEDELIDD502J電子ドラムセット【動作】動作確認済み【セット内容】ドラムセットイススティックイヤホン※取説なし※写真に写っているものがすべてです【その他】スレキズ・汚れ・色やけがあります写真に写っていないキズ汚れ等ありますので中古品にご理解のある方のみご購入をお願いいたします※購入時期・使用期間などのご質問にはお答えしておりません※値引き不可※沖縄・離島など別途、送料追加料金が発生しますのでご購入前にコメントをお願いします※土日祝日は発送しません23062827004012
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