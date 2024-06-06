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- 掛軸 前大徳藤井誡堂 一行書 「時雨洗如素」 共箱 C R3702C
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商品詳細
大きさ (全体） 縦約１８０．５㎝×横約３４．５cm （画寸）縦約１００cm×横約２６．６㎝ 土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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