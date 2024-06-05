シングルピックアップ　リップスティック　タイプ　３個

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リップスティックタイプのピックアップ ３個 です。メンテナンス用に購入したアウトレットのピックアップです。余っていますので出品しました。※画像はサンプルです。未使用品ですがアウトレット品で輸送、保管時についたキズやクスミ、サビ、へこみ、欠け等がある事がありますので美品をお求めの方は購入しないで下さい。検品時に不良や余程程度の悪い物は外しております。当方は安くそれなりに使えるので重宝しています。取り付けネジとスプリングが付きます。抵抗値は、約4k～辺りでロットにより前後しますので誤差はご了承下さいませ。定形外等で送り致します。