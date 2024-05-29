YAMAHA ピアノ フロッピー 『いい日旅立ち~ルビーの指環』

ヤマハの電子ピアノ用ミュージック・フロッピーディスクです。楽譜はありません。商品状態は写真にてご確認ください。電子ピアノが無いため、演奏状態の確認は出来ておりませんが、フロッピーは綺麗な状態です。発送はゆうパケットポストで行う予定です。保管品であることをご理解いただき、ご購入ください。#ピアノ自動演奏#自動演奏#ピアノプレーヤー#ミュージックディスク