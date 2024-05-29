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YAMAHA ピアノ フロッピー 『いい日旅立ち~ルビーの指環』
商品番号 M39127338312
商品名

YAMAHA ピアノ フロッピー 『いい日旅立ち~ルビーの指環』
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハの電子ピアノ用ミュージック・フロッピーディスクです。楽譜はありません。商品状態は写真にてご確認ください。電子ピアノが無いため、演奏状態の確認は出来ておりませんが、フロッピーは綺麗な状態です。発送はゆうパケットポストで行う予定です。保管品であることをご理解いただき、ご購入ください。#ピアノ自動演奏#自動演奏#ピアノプレーヤー#ミュージックディスク
http://narcologia.ru/goods/mobilehome339443.html
http://narcologia.ru/goods/ordering464279.html
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