MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 3体セット ...

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商品詳細
新品未開封品です。予約購入し、2023年10月に納品されてきました。普段はクローゼット内で保管してます。オリジナルダンボールの状態でお届けします。ペット飼ってません、私も家の中も禁煙です。未開封品ですので状態確認はできません。製品とは無関係な部分についてのクレームなどは対応致しませんのでご遠慮ください。御理解のある方のみご購入ください。発送時はプチプチに包んで発送予定です。以下商品の説明文。【セット内容】MONSTERSCHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 人造人間-サイコ・ショッカーMONSTERSCHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 炎の剣士MONSTERSCHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ エルフの剣士2022年11月から始動した新フィギュアシリーズ『MONSTERSCHRONICLE』シリーズ！置き場所を選ばない集めやすいサイズ感凝縮されたディテールによる大きさを感じさせない迫力驚きのラインナップをコンセプトに、第二弾のモンスターとして遂に【エルフの剣士】【炎の剣士】【人造人間-サイコ・ショッカー】が登場！「立体図鑑」として是非お手元でお楽しみください。フィギュア種類···コレクションフィギュア#サイコショッカー#炎の剣士#エルフの剣士
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