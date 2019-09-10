- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- レコーディング/PA機器
- >
- Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
先月kagaboo様より購入状態も良く良い音でした。kagaboo様説明文引用↓【商品説明】Neumann社の現行モデルU87aiのクローンとして制作したコンデンサーマイクです。U87aiに利用されている基板の1:1クローンを利用する事で同価格帯では手に入らないクオリティを実現しました。コンポーネントはVishay,MIAL,WIMAやPhilipsなど、本家に利用されている高品質なオーディオスペックのもののみを使用しました。カプセルは34mmK87タイプを利用し(ebayにて入手)作成しています。スタジオマイクのリファレンスとして利用されていることもあり、様々な録音にマッチします。自己ノイズは少なく、ミックスもしやすいです。特徴としてはバランスの良いサウンドなので、ダイナミックな音、繊細な音の収録にも向いているモデルです。以下に本マイクで収録したサンプル音源を置いています。ListentoU87aiクローンサンプル1byKagabooon#SoundCloudhttps://on.soundcloud.com/cwii5
http://narcologia.ru/goods/monophonic618312.html
http://narcologia.ru/goods/Adder527775.html
http://narcologia.ru/goods/stair34600.html
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
注目のブランド 新品 自作 コンデンサーマイク Neumann U87ai ...
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann U87 (ビンテージ) クローン ...
品質のいい コンデンサーマイク Neumann u87aiプレミアクローンモデル ...
保障できる 新品 ≪セラ 自作 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク ...
U87Ai 定番コンデンサーマイク 【国内正規品 3年保証】
ポップガード マイクガード コンデンサーマイク USB つば カラオケ ...
デジタル最新ニュース速報】（5/28更新）UT Twin87が登場！｜島村楽器 ...
2023年最新】u87 NEUMANNの人気アイテム - メルカリ
ヤマハ - USB コンデンサーマイクの通販 by だい's shop｜ヤマハならラクマ
最大65％オフ！ kagaboo様専用ページ general-bond.co.jp
http://narcologia.ru/goods/monophonic618312.html
http://narcologia.ru/goods/Adder527775.html
http://narcologia.ru/goods/stair34600.html
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
新品 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク 1:1クローンモデル ...
注目のブランド 新品 自作 コンデンサーマイク Neumann U87ai ...
新品 自作 コンデンサーマイク Neumann U87 (ビンテージ) クローン ...
品質のいい コンデンサーマイク Neumann u87aiプレミアクローンモデル ...
保障できる 新品 ≪セラ 自作 自作 Neumann U87ai コンデンサーマイク ...
U87Ai 定番コンデンサーマイク 【国内正規品 3年保証】
ポップガード マイクガード コンデンサーマイク USB つば カラオケ ...
デジタル最新ニュース速報】（5/28更新）UT Twin87が登場！｜島村楽器 ...
2023年最新】u87 NEUMANNの人気アイテム - メルカリ
ヤマハ - USB コンデンサーマイクの通販 by だい's shop｜ヤマハならラクマ
最大65％オフ！ kagaboo様専用ページ general-bond.co.jp