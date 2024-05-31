TC HELICON ティーシーヘリコン VoiceTone R1

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TCHELICONティーシーヘリコンVoiceToneR1ボーカル用エフェクターリバーブペダルリッチなホールからタイトなアンビエンスまで、VoiceToneR1は貴方のヴォーカルをプロフェッショナルな音響空間に包みこみます。■ボーカル用コンパクトエフェクター、リバーブVoiceToneR1は、ヴォイスの音響的な環境のコントロールを可能とする、今までで最もシンプルなリバーブ・プロセッサーです。シンガーが歌うことに集中できるよう、ヴォーカル・リバーブをセッティングする際の煩雑さを取り除きました。接続方法はシンプルで使いやすく、ヴォイスのサウンド向上に役立ちます。■主な特徴・究極とも言えるシンプル操作・無数のパラメーターに悩まされることなくサウンドを切り替えられる、実用的な8つのスタイルを搭載：Hall,Plate,Theater,Club,Room,Studio,Ambience,Arena・センター・ノッチ付きのミックス・ノブを採用、中央の設定で推奨のリバーブ・レベルを得られます。・ヴォイスと伴奏によく馴染む高品位なリバーブ・アルゴリズム・コンピューター接続用のUSB端子を搭載。VoiceSupportアプリケーションからファームウェア・アップデート、ニュース、使用上のヒントなどを入手または閲覧できます。・コンデンサー・マイク用のファンタム・パワーに対応したバランスXLR入出力端子■ボーカル・サウンドのプロフェッショナルがチューニングしたリバーブTC-Helicon社のフラッグシップ・プロセッサー「VoicePro」の高品位リバーブ・アルゴリズムを搭載したVoiceToneR1は、ボーカルを包み込むような温かいリバーブを提供します。VoiceToneR1に搭載されている8つのリバーブ・スタイルは、ボーカル・サウンドのプロフェッショナルたちによってファイン・チューニングされた初期反射、ディケイタイム、リバーブテイル・トーンの組み合わせによって構成されています。USEDです。傷等無く美品です。元箱・マニュアル・純正ACアダプタが付属します。