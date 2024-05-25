長尾謙杜 ちびぬい 第1弾

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商品詳細
人気グループ···なにわ男子グッズ種類···ちびぬい長尾謙杜くんの第1弾のちびぬいです。数年前に公式から購入後外袋を外して暗所にて保管していました。1度も外へ持ち出したことはなく、管理に気を遣っていましたため美品です。丁寧に梱包し発送させて頂きます即購入⭕️
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