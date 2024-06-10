『P』♢﻿輪島塗♢﻿吸物椀 小椀 朱塗 共箱 ウコン布 5客②

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BA280 輪島塗 草花金蒔絵 吸物椀 五客 ② 内朱縁金鉄線- BA280 輪島塗 草花金蒔絵 吸物椀 五客 ② 内朱縁金鉄線-



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吸物椀 菊に忍 （ 輪島塗：5客組 ） 吸物椀 菊に忍 （ 輪島塗：5客組 ）



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ヴィクトリアン コミュニオンケープ シルクドレス- ヴィクトリアン コミュニオンケープ シルクドレス-

数あるお品物の中からご覧頂きましてありがとうございます。♢﻿輪島塗吸物椀小椀朱塗共箱(割れ箇所あり)ウコン布5客朱塗の艶が美しく華やかなお品物です。割れ欠け等目立った大きな傷み無し。寸法直径約9.2cm×高さ約9cm共箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の椀一覧