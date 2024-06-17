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マーベルレジェンド アイアンマン3体プラスおまけ
商品番号 F37048686797
商品名

マーベルレジェンド アイアンマン3体プラスおまけ
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュア関節は、問題ないと思います。いちばん左側のフィギュアは、背中が日焼けしているような気がします。マーク3は、ベタつきがあるような気がします。マーク2は、問題なしです。付属品は、ないです。写真を見て納得されましたら購入お願いします。即購入OKです。返品交換はできません。黒いアイアンマンは、おまけです。肩アーマーがないです。よろしくお願いします。
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