マーベルレジェンド アイアンマン3体プラスおまけ

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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュア関節は、問題ないと思います。いちばん左側のフィギュアは、背中が日焼けしているような気がします。マーク3は、ベタつきがあるような気がします。マーク2は、問題なしです。付属品は、ないです。写真を見て納得されましたら購入お願いします。即購入OKです。返品交換はできません。黒いアイアンマンは、おまけです。肩アーマーがないです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/navigate593730.html
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