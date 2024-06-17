佐藤陽　HINATA TJBB sega sammy lux 　新品

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商品詳細
佐藤陽 くんベアストラップのぬいぐるみです￼￼お顔もとくにかわいいですHINATASEGASAMMYLUXTHEJETBOYBANGERZJettin'TJBBsegasammylux●状態：新品未開封2022シリーズ Dleague公式グッズ新品未開封の公式商品です。断捨離伴い出品することにしました。自宅保管ですが冷暗所で、ジップロックに入れて大切に保管していました。●防水加工にてジップロックに入れて発送いたします。
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