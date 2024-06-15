キヨ猫　マスコット　キーホルダー

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商品詳細
キヨ猫マスコットホルダーコレクションよっ！キヨ猫…2ニットキャップキヨ猫…1ウインクTシャツキヨ猫…1腹ばいキヨ猫…3キヨ猫ボール…2TOP4のイベント後にあった受注生産で買いました。袋は開封しておらず、完全未使用です。箱はご希望無ければおつけしません。バラ売りはコメントで要相談厚さがあるものは普通郵便で発送予定です。即購入OK
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