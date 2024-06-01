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151カードファイルセット モンスターボール リザードン フシギバナ カメックス
商品番号 O96741238161
商品名

151カードファイルセット モンスターボール リザードン フシギバナ カメックス
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)151カードファイルセット×2個今ならおまけでプロモカードパック20パック付けます‼️＊即購入可＊購入後速やかに発送させて頂きます。＊箱のまま発送させて頂きます。＊中身は全て揃っております。新品未開封です。#ポケモンカード#ポケカ#スカーレット#バイオレット#151#Vユニ#黒炎#スノーハザード#クレイバースト#VSTAR#vmax#アルカナ#イーブイ#ブイズ#ピカチュウ#ミモザ#キハダ#コイキング#ギャラドス#ゲンガー#ミュウ#リザードン#エリカ#マスターボール#マスボ#ar#sar#ssr#sr#chr#ur#デッキビルド#横浜#プロモ
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