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第五人格 墓守 缶バッジ セット
商品番号 H55140317229
商品名

第五人格 墓守 缶バッジ セット
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 5,333 円
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商品詳細

第五人格墓守の缶バッジセットですホテルコラボ等身ホテルコラボミニキャラファンタジーシリーズぷちマーチミロこらーじゅダイヤ型SSR初期画東京タワー等身東京タワーミニキャラ3周年真髄夏コミだっしゅ！右向きだっしゅ！左向きAcademyCafe4周年WinterCafeナンジャタウンミニゲームBUTLER’SCAFEラスカルコラボグラフアートアートコレクションアイコン缶バッジ3アイコン缶バッジ5各1点ずつの24点セットです袋を入れ直し、クリアファイルで保管していましたペットあり、喫煙なしバラ売り不可
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