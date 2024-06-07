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☆ジェフ・ベック☆1980年☆大阪公演ポスター☆
商品番号 C75642774055
商品名

☆ジェフ・ベック☆1980年☆大阪公演ポスター☆
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ジェフ・ベック☆1980年☆大阪公演ポスター☆新品未使用のポスターですが、40年以上前の紙製の印刷物ですから、経年劣化による汚れ、わずかな折れ、シミ等の傷みがありますので、ご留意の上、ご購入をお願いいたします。☆大阪以外の公演ポスターも出品予定です。☆JEFFBECK
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