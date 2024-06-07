

限定１点）福井正郎先生 木版画【唱】38cm×41cm - 岐阜県下呂市 ...



福井正郎『のりくら』『早春』まとめて2点-



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福井正郎 手摺木版画-2『すすき』署名 落款 日本版画院 飛騨高山 版画 ...



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news萩原北中 – ページ 9 – 下呂市教育研究所



専用出品】斉藤清 木版 複製画 ２点-



未使用◇ 福井正郎 手漉 木版画【 残雪 槍ヶ岳 】真作 版画 風景画 ...



萩原北中学校 – ページ 2 – 下呂市教育研究所



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福井正郎の値段と価格推移は？｜9件の売買データから福井正郎の価値が ...



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福井正郎(ただしろう)作 木版画『のりくら』『早春』まとめて2点個人所有のため専門的なことはわかりませんが、目立った汚れやキズは見当たりません。箱等付属のものはありません。