美品　YAMAHA ヤマハPACIFICA パシフィカ　PAC012

ご覧いただきありがとうございます^^その他のギターやベース等も出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい♪#ナカMusicParadiseYAMAHAPACIFICAPAC012娘が使っておりましたが、使用しなくなったので出品いたします。●付属品本体、ソフトケース、ストラップ多少のの使用感や細かいスレはございますが比較的キレイな状態だと思います。ピックガードも日焼け等はございません。中古品となりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください、カラーはあまり見ないダークブルーメタリックとなってます！シリーズ···PACIFICAタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドカラー…ブルー#エレキギター#ギター#ぼっちざロック#ぼざろ#ぼっちざろっく#YAMAHA#PACIFICA012