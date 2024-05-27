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美品　YAMAHA ヤマハPACIFICA パシフィカ　PAC012
商品番号 R43643662433
商品名

美品　YAMAHA ヤマハPACIFICA パシフィカ　PAC012
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^その他のギターやベース等も出品しております。下記↓をクリックしてお探し下さい♪#ナカMusicParadiseYAMAHAPACIFICAPAC012娘が使っておりましたが、使用しなくなったので出品いたします。●付属品本体、ソフトケース、ストラップ多少のの使用感や細かいスレはございますが比較的キレイな状態だと思います。ピックガードも日焼け等はございません。中古品となりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください、カラーはあまり見ないダークブルーメタリックとなってます！シリーズ···PACIFICAタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドカラー…ブルー#エレキギター#ギター#ぼっちざロック#ぼざろ#ぼっちざろっく#YAMAHA#PACIFICA012
http://narcologia.ru/goods/cotton635761.html
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