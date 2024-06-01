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ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付きBOX
商品番号 K35941742509
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付きBOX
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,453 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　レイジングサーフ　シュリンク付きBOXローソンにて購入したものになります。\u003c商品\u003e・ポケモンカードレイジングサーフ1BOXシュリンク付き新品未開封の商品です。もちろんサーチはしておりません。箱付きのまま、ダンボールに梱包して、らくらくメルカリ便にてお届け致します。値下げ交渉は不可ですので予めご理解の程お願い申し上げます。中身すり替え防止のため、返品・交換・キャンセル等はお受け付け出来ませんのでご了承下さい。※ランダム性がある商品の性質上、内容での評価をしない方のみ購入をお願いします。よろしくお願い致します。#box#ポケモンカード#ポケカ#ポケモンカード#ポケモンカードレイジングサーフ#ポケモンカードレイジングサーフBOX#レイジングサーフbox#ポケカ#シュリンク#シュリンク付#シュリンク付き種別···ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ
http://narcologia.ru/goods/unusable407474.html
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