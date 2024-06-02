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商品説明必読　ZARD30thグラス　ペア
商品番号 F11153331021
商品名

商品説明必読　ZARD30thグラス　ペア
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,506 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールも読んでくださいね。30周年ロゴをプリントした耐熱グラスです。オフィシャルでは人気があり現在販売終了の商品です。１個のタイプと２個ペアのタイプの２種類を出品しました。写真は飾ってあるグラスで、発送のグラスは専用の箱に入っている新品、未開封を準備してあります。♥️此方は２個のペアにしてお買得なお値段にしています。「値引き不可」【容量】330ml【注意事項】電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。#ZARD#ZARD30th#グラス#ペア
http://narcologia.ru/goods/waveform366617.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper423609.html
http://narcologia.ru/goods/composite890554.html
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