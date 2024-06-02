商品説明必読　ZARD30thグラス　ペア

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ご覧頂きありがとうございます。プロフィールも読んでくださいね。30周年ロゴをプリントした耐熱グラスです。オフィシャルでは人気があり現在販売終了の商品です。１個のタイプと２個ペアのタイプの２種類を出品しました。写真は飾ってあるグラスで、発送のグラスは専用の箱に入っている新品、未開封を準備してあります。♥️此方は２個のペアにしてお買得なお値段にしています。「値引き不可」【容量】330ml【注意事項】電子レンジ以外の加熱器具は使用しないでください。#ZARD#ZARD30th#グラス#ペア