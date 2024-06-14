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岡山県備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助作備前志野夫婦湯呑み(昭和14年生まれ)長年保管していた為、共箱に少し汚れがあります(写真をご参考に)ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。サイズ高さ約8.8㎝と7.8㎝口径約7.5㎝と7.4㎝重さ約193.5gと152.0g備前志野の温かみのある素晴らしい作品です！プレゼントにいかがですか。