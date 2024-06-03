ネパール仏画 大きなタンカ 57×57㎝ 手描 肉筆のマンダラ kan2298

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新品ネパールの仏画大きなタンカ曼荼羅57×57㎝手描伝統芸術肉筆のマンダラハンドメイド kan2298kan2298-0.56221889■商品名新品ネパールの仏画「タンカ」曼荼羅57×57cmマンダラ手書伝統芸術肉筆の大きなタンカタンカと呼ばれるネパールの仏教宗教画ネパールの仏画「タンカ」曼荼羅手描き１点物です。ネパールの古都バクタプルの職人によって、手描きで作られたハンドメイドの芸術作品です。mandalathangkaアクリル水彩画キャンパスもハンドメイドです。木製のフレームに綿布を貼り付けていき、石灰岩粉（チョーク）、石膏、顔料などを混ぜた液体を布地が見えなくなるまで何層も塗り重ねます。こうして作製されたキャンパスは、タンカを色褪せのダメージから守ってくれ、日に当たらなければ十年色は褪せないと言われます。仏画（Buddhistpainting）、チベットの修行僧作、ネパール製（MadeinNepal）、キャンバスのみ。キャンバスは綿製です。サイズ：57×57cm手描き１点物、キャンバスに色彩。曼荼羅（マンダラ）はタントラに基づいて描かれる曼荼羅である。【画の説明】日本の曼荼羅と同じく、チベット仏教の曼荼羅も悟りのための修行を画いています。水や火のエレメントが描かれ、悟りのシンボルでもある法輪が描かれており、細かい手仕事が見られます。マインドフルネス、開運などお部屋にあるだけで、パワーが高まるような、お手軽なマンダラです。未使用のタンカですが、ネパールの店頭で保管されていたものです。その点ご了承くださいませ。神経質な方は、購入をご遠慮くださいませ。