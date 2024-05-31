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- 掛け軸 逸堂 松林山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
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商品詳細
掛け軸逸堂松林山水絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。古い掛け軸です。全体的にやや経年の汚れはありますが、本紙部分は美品ですサイズ（本紙）361×1097ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 青緑山水ノ図 瞬堂 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#逸堂#松林山水#松林#山水#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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