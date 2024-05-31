モンスターハンター スタンダードモデル ブラキディオス 氷雪ver. フィギュア

スタンダードモデルのブラキディオスをリペイントしたものです。改造品であることをご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。即購入、値下げ交渉歓迎です。サイズ:全高約50~150mmカプコンフィギュアビルダースタンダードモデルモンスターハンター人気ゲームタイトル···モンスターハンター



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