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茶道具　人間国宝　釜師　高橋敬典作　鋳銅花瓶　共布共箱　V　5554
商品番号 G95820057984
商品名

茶道具　人間国宝　釜師　高橋敬典作　鋳銅花瓶　共布共箱　V　5554
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約23cm　幅約6.5cm口外径約3.3㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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