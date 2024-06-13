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セカオワ　入手困難❗️ 日本武道館Tシャツ Mサイズ
商品番号 X98048651936
商品名

セカオワ　入手困難❗️ 日本武道館Tシャツ Mサイズ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️お手数ですが、トラブル防止の為ご購入前に必ずプロフィールを一読お願いします。発送は出来るだけ早くさせて頂きます。ご購入前に不明点などなければ即購入⭕️セカオワグッズ整理の為、珍しいグッズなど多数出品中です＾＾サイズはMです。2011年の物になるので、今では中々入手が難しいグッズです♪イラストがとっても可愛いです。着用は数回ですが、年数が経っているので、薄くシミ、汚れなど数ヶ所ございます。あくまで中古品となります。実際着用されるよりはコレクションとしておすすめです！⚠️素人検品の為神経質な方はご遠慮下さい。セカオワファンの方いかがでしょうか？人気グループ···SEKAINOOWARI(セカオワ)グッズ種類···Tシャツ
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