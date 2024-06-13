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商品詳細
⚠️お手数ですが、トラブル防止の為ご購入前に必ずプロフィールを一読お願いします。発送は出来るだけ早くさせて頂きます。ご購入前に不明点などなければ即購入⭕️セカオワグッズ整理の為、珍しいグッズなど多数出品中です＾＾サイズはMです。2011年の物になるので、今では中々入手が難しいグッズです♪イラストがとっても可愛いです。着用は数回ですが、年数が経っているので、薄くシミ、汚れなど数ヶ所ございます。あくまで中古品となります。実際着用されるよりはコレクションとしておすすめです！⚠️素人検品の為神経質な方はご遠慮下さい。セカオワファンの方いかがでしょうか？人気グループ···SEKAINOOWARI(セカオワ)グッズ種類···Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/reflector532764.html
http://narcologia.ru/goods/update164895.html
http://narcologia.ru/goods/response619442.html
セカオワ 入手困難❗️ 日本武道館Tシャツ Mサイズ
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