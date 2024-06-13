SHURE MV7 PODCAST MICROPHONE＋ウィンドスクリーン

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SHURE MV7 ポッドキャストマイクロホン : ダイナミックマイク 配信/録音/実況/ゲーム/ゲーミング/テレワーク MOTIVシリーズ iOS Android Mac Windows対応 MV7-KJ ブラック【国内正規品/メーカー保証2年】



検証】SHURE MV7はウィンドスクリーン「RK345」で生まれ変わるか ...



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SHUREMV7PODCASTMICROPHONE＋RK345マイクロホン用ウインドスクリーン【商品説明】レジェンドマイクのSM7Bにインスパイアされ設計されたMV7は、滑らかで広い周波数特性を備えたプロフェッショナル品質のダイナミックマイクロホンで、バランスのとれた明瞭な音声を必要とする近接マイクに最適です。ハイブリッドUSB/カーディオイドマイクロホンとして、Micro-BからUSB-AまたはUSB-Cを介してコンピューター(Mac/Windows)に直接接続、もしくはXLR出力を使用してすべてのプロ音響機器へ接続が可能です。操作性の良い本体タッチパネルは、マイクのゲイン、ヘッドホン音量、モニターミックス、ミュートを素早くコントロールできます。また、ShurePlusMOTIVデスクトップアプリ(無料)を用いて、独自のプリセットを保存したり、オートゲイン、コンプレッサー、EQプリセットなどのリアルタイムオーディオ処理を簡単に行うことができます。マイクロホンによってレベル調整され、サウンドが常に安定的に維持されるため、音声編集に要する時間が減りコンテンツ制作に集中できます。面倒な調整はマイクロホンにお任せです。耐久性に優れたオールメタルデザインで、マイクスタンドに取り付けたり、ブームにつり下げることができます。RK345マイクロホン用ウィンドスクリーンを使用するとポップノイズが軽減されます。届いて使用する際からRK345ウィンドスクリーンを使用していたため、MV7に付属してくるウィンドスクリーンは未使用未開封です【注意点】※側面にわずかな擦り傷あり(写真3枚目)※MicroB-USB-Aケーブルにて接触不良が起こります#マイク#ポッドキャストマイク#Shure種類···マイク