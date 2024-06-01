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D'FESTA BTS おまけ付 5点\nArtist painting Tシャツ
商品番号 V41042119055
商品名

D'FESTA BTS おまけ付 5点\nArtist painting Tシャツ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D'FESTAオリジナルArtistpainting①Tシャツ②ポストカードD'FESTAオリジナル③トートバッグ（紫）D'FESTAオリジナル④ショッパーバッグ⑤ジミン缶バッチ初期より小キズ有りの為確認お願いします。Tシャツとカードは同じ柄なのでどちらも額に入れてアートとして飾ってもおしゃれだと思います♡新品です。会場から持ち帰りその後、自宅保管してました。細かなことを気にされない方よろしくお願いします♡#casper断捨離中ジャンル...韓流/KPOPグッズ種類...Tシャツ
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