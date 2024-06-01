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- D'FESTA BTS おまけ付 5点\nArtist painting Tシャツ
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商品詳細
D'FESTAオリジナルArtistpainting①Tシャツ②ポストカードD'FESTAオリジナル③トートバッグ（紫）D'FESTAオリジナル④ショッパーバッグ⑤ジミン缶バッチ初期より小キズ有りの為確認お願いします。Tシャツとカードは同じ柄なのでどちらも額に入れてアートとして飾ってもおしゃれだと思います♡新品です。会場から持ち帰りその後、自宅保管してました。細かなことを気にされない方よろしくお願いします♡#casper断捨離中ジャンル...韓流/KPOPグッズ種類...Tシャツ
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http://narcologia.ru/goods/waveform347017.html
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