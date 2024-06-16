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wcs2023 ヨコハマ プレイマット 2種
商品番号 K62444880898
商品名

wcs2023 ヨコハマ プレイマット 2種
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PokmonCenterWorldsStore2023にて購入しました。WCS2023記念グッズプレイマット2種1点ずつの合計2点です。PokémonCenterWorldsStore2023ポケモンワールドチャンピオンシップス2023【注意事項】上記商品は全て未開封・未使用品です。送料の関係で、箱無しの発送となります。素人保管になりますので、神経質な人は購入を御遠慮ください。防水、衝撃には気をつけ梱包致します。すり替え防止のため返品対応は出来ませんので予めご了承ください。即購入OKです。#pokmon#pokemon#ポケモン#ポケカ#ポケットモンスター#ポケモンセンター#ポケセン#ポケモン#ポケモンカード#YOKOHAMA#PokmonCenterWorldsStore2023#WCS
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