ポケモンカード 映画10周年記念プレミアムシートセット ダークライなし

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。映画10周年記念プレミアムシート映画館で貰えるダークライのみ欠けております。目立つ折れ等は個人的主観では見受けられませんが、古い物になりますのでプレイ用でお願い致します。発送は折れ濡れ対策をしてゆうゆうメルカリ便にて発送予定です。どうぞよろしくお願い致します。爆誕のルギア逆襲のミュウツー水の都のラティアス水の都のラティオスボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)特徴...プロモーションカード(PR)
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