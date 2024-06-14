(送料無料)21.800円　沖縄大太鼓30cm 撥付き　壮大なエイサー必携

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♪(送料無料)消費税不要、同梱OKです+++♥♥♥+++エイサー用大太鼓30cm+++沖縄エイサーの演舞で使用する大太鼓です。見た目とは逆に意外と軽めですが、大きいので首や肩から紐でかけるのが一般的で負担が有りません！！デザインはシンプルの中にカッコよさが引き立つ仕上がり。音の良さもモチロン抜群！！色合いも組み合わせが最高な赤です！エイサー用大太鼓大太鼓約30cm*36cm(太鼓用肩掛け袋別売り3.980円も御座います)華やかなエイサーを盛り上げるドキドキの沖縄太鼓琉球の歴史を刻む。決済確定後出品記載の様に発送させて頂きますが郵便事情やその他諸般の事情により、若干遅延する場合も御座いますので、ご了承の程宜しくお願い致します。※発送や取引ナビ等、時間外や土日祝になりますと主に★平日→翌日の午前★土日祝→休み明けになり連絡が遅くなる可能性があります。ご了承くださいませ。