ルノワール『青い帽子の少女』　高級複製画

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商品詳細
ブリヂストンホームギャラリーシリーズビーエスファミリーアート高級美術複製画です。1881年ルノワールの代表作の一つです。収集家の叔母の家で飾られていた物です。市場では数万円で売られているようですが、経年劣化を鑑みてお安くお譲りしたいと思います。ご興味のある方お写真参照の上ご理解いただき、ご購入いただけたらと思います。号数…3号(255×205㎜)作者…ピエールオーギュストルノワール絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...人物・肖像企画・販売…ブリヂストンタイヤ制作・加工…共同印刷(株)
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