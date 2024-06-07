ポルノグラフィティ　リュック　ショルダーバッグ　チケットホルダー　グッズ　セット

リュック、ウエストポーチ、チケットホルダーの3点セットです！チケットホルダーは色移りありボックスは袋に入れて保管してました。陰干ししてから発送いたします。送料込みのためお値下げ不可です。即購入可、同梱可能です。発送は平日に行います。年明けのツアー楽しめますようにm(*__)m



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