★マックスファクトリー シャイニング・ウィンド ゼクティ 水着ver. 未開封

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【商品の状態】パッケージ:★★★（多少傷あり／普通の中古品程度）本体:★★★★★（未開封）その他、商品の状態に関して、気を付けていますが、見落とし等あるかもしれません。写真をよくご覧になられた上、あくまでも一度人の手に渡った商品であることを踏まえた上でご購入願います。【同梱について】値下げ含めて検討させていただきます。他の商品こちらから→#GrandMasterShop商品ID:762検索ワード:フィギュア,シャイニング・ブレイド,MaxFactory,Tonyハッシュタグ:#フィギュア#シャイニング・ウィンド#シャイニング・ブレイド#ゼクティ#マックスファクトリー#MaxFactory#Tony