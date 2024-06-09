ニャースvmax RRR プロモカード

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルレアリティ···RRRポケモンカードニャースvmaxRRRプロモカード状態は素人判断にはなりますが美品だと思います。写真載せてますので写真判断でお願いします。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。ダブルスリーブでマグネットローダーで湿気対策はした上で他してありました。以前シングルで素人判断で綺麗だったので購入しました。別に欲しいカードが出てきてしまったので出品します。ダブルスリーブで縦入れローダーに入れ、段ボールとジップロックで湿気対策の上発送させて頂きます。検索クレイバーストスノーハザードナンジャモサワロトリプレットビートキハダマスカーニャミモザバイオレットexSARvstarユニバースカミツレカイシンオウヒスイポケモンカードギラティナ白熱のアルカナセレナふりそでタイムゲイザースペースジャグラーパルキアディアルガナタネカイSRスターバースアルセウスvstarリザードンシロナの覇気スタートデッキ100マリィのプライド1019625周年25thvmaxクライマックスCHRCSRユウリガラルの仲間たちアセロラの予感ポケモンカード、大量、未開封、Sr、プロモ、リザードン、box、ボスの司令、リーリエ、旧日裏面、ポケモンカードゲーム、gX、V、VMAX、まとめ、未開封、引退、psa、ピカチュウ、ひかる、ミュウツー、U、R、RR、RRR.TR.SR.UR.HR.PR.AR.SANベルフウロアイリスポケモンセンターのお姉さんコルニサカキオカルトマニアこわいおねえさんリーリエルザミーネスイレンリーリエシロナナタネマーズおじょうさまヒガナフウとランルチアマツリカアカネエリカのおもてなしブルーの探索レッドの挑戦かんこうきゃくマリィビートソニアボスの指令コルニの気合いマスタードモミサイトウダンデルリナポケモンごっこイーブイ、シャワーズ、サンダース、ブースターリーフィアエーフィーブラッキーニンフィアグレイシアインテレオンクイックボールサナヒガナレックウザカイリュー
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