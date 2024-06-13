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- 【真作】佐藤太清/石楠花図/シャクナゲ図/横物/掛軸/名家伝来/AD-297
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商品詳細
【真作】【参考】佐藤太清 京都府福知山市出身の日本画家。本名は佐藤實（さとうみのる）。花鳥画と風景画を融合させた独自の花鳥風景画（かちょうふうけいが）を確立したことで知られる。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は天地に汚れシミ、糊シミあります。 桐題箱付（宇田零雨） 軸丈 縦 118cm× 幅 47cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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