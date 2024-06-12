大量98枚★トップサンアニメ版★アドバンスジェネレーション

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49種×各2枚 合計98枚まとめ売りです。子供が集めたものですので、傷や汚れなどがあります。ご了承下さい。1枚づつ、49枚での販売も可能です。その場合、価格は4500円になります。ご希望があればお声がけ下さい。ポケモントップサン アニメ版まとめ