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- 大量98枚★トップサンアニメ版★アドバンスジェネレーション
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商品詳細
49種×各2枚 合計98枚まとめ売りです。子供が集めたものですので、傷や汚れなどがあります。ご了承下さい。1枚づつ、49枚での販売も可能です。その場合、価格は4500円になります。ご希望があればお声がけ下さい。ポケモントップサン アニメ版まとめ
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