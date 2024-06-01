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商品詳細
ピーナツ唯一の公認アーティストトムエバハートが贈る５０周年記念、限定のリトグラフポスターとなります。COA（証明書）付きです。サイン入りプレート【商品】TomEverhartsalute【サイズ】縦約84㎝×横約64㎝【作者】TomEverhart【備考】サイン有り、証明書有り◆状態画像は実物となりますので、ぜひ画像にてご確認くださいませ。SALUTE2000サルート
http://narcologia.ru/goods/recuperation993721.html
http://narcologia.ru/goods/competitive88481.html
http://narcologia.ru/goods/composite222454.html
COA有 トム・エバハート 敬礼 スヌーピー リトグラフ ピーナツ ５０周年限定
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