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COA有 トム・エバハート 敬礼 スヌーピー リトグラフ ピーナツ ５０周年限定
商品番号 L52406706759
商品名

COA有 トム・エバハート 敬礼 スヌーピー リトグラフ ピーナツ ５０周年限定
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピーナツ唯一の公認アーティストトムエバハートが贈る５０周年記念、限定のリトグラフポスターとなります。COA（証明書）付きです。サイン入りプレート【商品】TomEverhartsalute【サイズ】縦約84㎝×横約64㎝【作者】TomEverhart【備考】サイン有り、証明書有り◆状態画像は実物となりますので、ぜひ画像にてご確認くださいませ。SALUTE2000サルート
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