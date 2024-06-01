ドラゴンクエストソフビキャラクターズ001,002,003

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商品詳細
人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト性別...男バラ売りと値下げ交渉お断りしています。私の他の出品と同梱の場合のみ少し値下げしますので、ご希望の方はコメントください。ドラクエのⅠ、Ⅱ、Ⅲの勇者のソフビフィギュアです。写真1枚目のものがお送りする全てです。もう何年も前にヨドバシカメラで3体セットで買い、すぐ別売りのケース（付属しません）に入れて長いこと飾っていました。自立しないので、自宅では足裏とケースの台座の間にミュージアムパテを使っていました。【難あり箇所】・1,3勇者のマントがペトペトした感触になっている・箱なし（プチプチでくるみます）ゲームつながりということで、写真7枚目のモンハンの受付嬢もおつけします。一番くじのB賞、モンスターハンターポータブル3rdのコノハさんです。さすがに古いものなので、台座が黄ばんでいます。（どうしても不要の場合は購入後コメントでお伝え下さい。その場合も値段は変わりません）
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