種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者USED品です。＊ピストンOK。＊各抜き差し管OK。＊音階演奏OK。＊機密性は、ヤマハと同等です。＊専用ハードケース及び専用マウスピース(7C)付属あり。＊ピストンオイル付属あり。＊ピストンオイル及びスライドグリス塗布済み。＊管体外部はラッカーポリッシュにて、管体内部はブラスソープにて、清掃済み。＊マウスパイプのマウスピース差し込み口付近に、経年の小傷あり。＊上記以外は、凹みや歪み等の無い、綺麗な個体です。＊発送前には、ウイルス除菌処理を致します。USED品です。楽器の状態は、写真にて確認お願い致します。ジャズ・モデル 500シリーズ ザ・マルカート トランペットTP500シリーズは、ラウンドクルーク・チューニングスライド採用による音抜けの良さ、また支柱を取り除くことにより得られる軽い吹奏感を追求しました。ジャズ・ポップス系の音楽を演奏するのに最適なモデルとして誕生。調子：B♭ベル材質・加工法：イエローブラス・二枚取りベル直径：125mmボアサイズ：ML仕上げ：クリアラッカーピストン材質：モネルメタルチューニング管/その他：ラウンドクルークトリガー：第1・第3定価 71500円お気軽にお声掛けくださいませ。m(__)m



下倉楽器 トランペット マルカート ソフィアシリーズ culto.pro



トランペット ザ・マルカート THE MARCATO｜下倉楽器



2023年最新】マルカート トランペットケースの人気アイテム - メルカリ



新しいコレクション 【定価16.5万】マルカート プロモデル アルト ...



下倉楽器 トランペット マルカートソフィアシリーズ 500 良品 - 管楽器



数々のアワードを受賞】 TR-134 ペット NIKKAN トラン 良品 ビンテージ ...



トランペット ザ・マルカート THE MARCATO｜下倉楽器



珍しい マルカート トランペット 500 管楽器 RADIOLOGIE-MAINPARKCENTER



2023年最新】マルカート トランペットケースの人気アイテム - メルカリ



下倉楽器 トランペット マルカートソフィアシリーズ 500 良品 品質満点 ...



トランペット ザ・マルカート THE MARCATO｜下倉楽器



2023年最新】マルカートトランペットの人気アイテム - メルカリ



トランペット ザ・マルカート THE MARCATO｜下倉楽器



マルカート トランペット ソフィアシリーズ【服部管楽器】 - 服部 ...



トランペット ザ・マルカート THE MARCATO｜下倉楽器